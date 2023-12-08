Fenerbahçe transfer düğmesine bastı! Ocakta imzayı atacak
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Son maçlarda sakatlık problemleri yaşayan sarı-lacivertliler, devre arasında kadroya takviye yapacak. Birçok bölgede yaşanan eksikliklerle son karşılaşmalarda istediği verimi alamayan İsmail Kartal, savunma hattının kuvvetlendirilmesini istedi. Yönetim rotayı İngiltere'ye çevirdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 08.12.2023- 10:44