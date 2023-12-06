Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesi Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Bayern Münih'e! Bonservis bedeli...
Ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Rekor bedelle Avrupa'ya birçok oyuncu satışı gerçekleştiren sarı-lacivertliler bu satışa bir yenisini daha ekleyebilir. Fenerbahçe'de gösterdiği performansıyla adı sık sık dev kulüplerle anılan yıldız futbolcuya Almanya devi Bayern Münih talip oldu. İşte Bavyera ekibinin o isim için ödeyeceği bonservis bedeli...
Son olarak Sivassspor'u 4-1'le geçen sarı-lacivertliler, averajla zirvede yer alıyor.