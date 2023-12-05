TRANSFER HABERİ: Avrupa devlerinden Ferdi Kadıoğlu'na tam not! Yapılacak teklif...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, 3 puanın dışında Ferdi Kadıoğlu'nun dönüşünü de kutladı. Nordsjaelland karşılaşmasında dinlendirilen yıldız oyuncu, Sivasspor mücadelesinde gösterdiği performansla yine göz doldurdu. Avrupa devlerinin scout ekipleri ise milli futbolcuyu stadyumdan izledi. İşte Ferdi için hazırlanan teklif... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.12.2023- 09:53