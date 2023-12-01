Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek antrenman öncesinde takımla bir toplantı yaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Danimarka'nın Nordsjaelland ekibi karşısında yaşanan 6-1 mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu ifade eden Ali Koç, takımın böyle bir maçın ardından büyük bir reaksiyon göstermesini beklediğini oyunculara iletti.

Takım olarak birlikte kaybedilip, birlikte kazanıldığının altını çizen Koç, takımda yüksek kariyerli ve tecrübeli oyuncuların bulunduğunu, onların önderliğinde yeniden bir galibiyet serisi yakalayan takım kimliğine bürüneceklerine inandığını söyledi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Nordsjaelland ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular ise antrenmanı yenilenme çalışmasıyla noktaladı.

Sakatlığı geçen Brezilyalı futbolcu Fred antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.