Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi ve Trendyol Süper Lig'e de bomba gibi bir başlangıca imza attı.
Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O yıldıza İngiltere'den talip var
Son dakika transfer haberi: Süper Lig ve Konferans Ligi'nde liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin bu performansını gözlem altına alan Avrupa kulüpleri bir yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Ama sarı-lacivertliler son 3 maçında 1 galibiyet alabildi.
Buna karşın Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde averaj farkıyla liderliğini koruyor.