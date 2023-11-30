UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Fenerbahçe, Nordsjaelland'a mağlup oldu.

Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Çok fazla konuşacak bir şey yok. Fenerbahçe'ye yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Bu mağlubiyetin dolayı çok üzgünüz. Büyük Fenerbahçe taraftarlarından, camiamızdan özür diliyoruz.

Taraftarlarımız merak etmesin; Spartak Trnava maçında gereğini yapıp, gruptan çıkacağız.

Bu maçtan sonra, önce pazartesi oynayacağımız Sivasspor maçını ve sırasıyla diğer maçların hepsine en iyi şekilde konsantre olacağız. Taraftarlarımız merak etmesin; Spartak Trnava maçında en iyi şekilde oynayıp gruptan çıkacağız.