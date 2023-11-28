Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları başladı.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Tolisso müjdesi! Devre arasında...
Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli ekip orta sahaya takviye yapmak isterken Fransa'da Lyon forması giyen Tolisso'dan müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler devre arasında birçok mevkiye takviye yapmayı planlıyor.
Kanarya, İsmail Kartal'ın doğrultusunda harekete geçti.