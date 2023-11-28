TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Timo Werner şoku! Bir telefonla her şey değişti

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Timo Werner şoku! Bir telefonla her şey değişti

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Michy Batshuayi ile yollarını ayırmayı planlayan sarı lacivertliler, Alman golcü Timo Werner'i gündemine almıştı. Ancak Werner transferinde kimsenin beklemediği bir telefon geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2023- 11:05 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023- 11:07