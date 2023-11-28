Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Timo Werner şoku! Bir telefonla her şey değişti
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Michy Batshuayi ile yollarını ayırmayı planlayan sarı lacivertliler, Alman golcü Timo Werner'i gündemine almıştı. Ancak Werner transferinde kimsenin beklemediği bir telefon geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor.
Sezon başında yaptığı transferlerde büyük oranda başarı sağlayan Kanarya, ocak ayında da aynı istikrarını sürdürmek istiyor.