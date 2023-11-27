FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Borussia Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu bombası! İşte bonservis ücreti

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren milli yıldıza Borussia Dortmund da talip oldu. Alman basını ise Ferdi Kadıoğlu transferine dair son gelişmeleri ve Fenerbahçe'nin istediği rakamı duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2023- 17:19