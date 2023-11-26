Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Mücadeleden sonra sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ:

Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Karagümrük çıkıştaydı. Süper Lig'de en çok milli takıma oyuncu veren takım Fenerbahçe. 13 oyuncu verdik, 3-4 günde bir maç oynuyorlar. Bu kolay değil. Ben sakatlıklara, eksiklere hiçbir zaman sığınmadım. Maalesef, bugün de önemli eksiklerle maça çıktık. Onların yerine oynayan oyuncularım da ellerinden geleni yaptı. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. 1-0 geriden geldik, oyuncularım karakter koydu. Devre arası soyunma odasında konuştuk. Sadece işimizi yapmamız gerektiğini ve oyuna ağırlığımızı koymamız gerektiğimi anlattım. Onlar da ikinci yarıya iyi başladı. Maçın başından sonuna kadar da takımı destekleyen taraftarlara teşekkür ederim.

Şu an için oyuncu arayışımız yok. Oyuncularımız yavaş yavaş dönüyor. Ancak yine başkan ile konuşuruz. Şu anda tek önemli şey, dört gün sonra oynayacağımız Konferans Ligi maçı.