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Transferde sıcak gelişme! Fenerbahçe için gemileri yaktı
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Birçok bölgeye takviye alan Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun sarı lacivertli ekibe transfer olmak için gemileri yaktığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Kanarya, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor.