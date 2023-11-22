Transferde sıcak gelişme! Fenerbahçe için gemileri yaktı

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Birçok bölgeye takviye alan Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun sarı lacivertli ekibe transfer olmak için gemileri yaktığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.11.2023- 18:39