İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig ve Avrupa'da liderliğini sürdüren Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.
FENERBAHÇE HABERİ - Sebastian Szymanski'nin peşini bırakmıyorlar! 2 dünya devi...
Fenerbahçe'de transfere dair sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde sergilediği futbolla göz dolduran Szymanski için ülkesinden flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları... FB SPOR HABERLERİ
Neredeyse sil baştan bir kadro kuran sarı-lacivertliler, çok sayıda yıldız ismi renklerine bağladı.
Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biri de Sebastian Szymanski oldu.