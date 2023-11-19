Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı.
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor
Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Kanarya'da takıma dahil olacak oyuncuların yanı sıra gidecek futbolcular da büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin yıldız ismiyle ilgili bomba bir iddia geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte sarı lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de takıma katılacak yeni isimler merak edilirken flaş ayrılıklar yaşanabilir.