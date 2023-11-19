Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Eski takımına dönüyor

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Kanarya'da takıma dahil olacak oyuncuların yanı sıra gidecek futbolcular da büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin yıldız ismiyle ilgili bomba bir iddia geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.11.2023- 06:40