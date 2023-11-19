Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları sürüyor.
Dusan Tadic'ten Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İşte o yıldız
Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları devam ediyor. Listesinde birçok oyuncu bulunan Kanarya'nın gündemine sürpriz bir futbolcu geldi. Sarı lacivertlilerin yıldızı Dusan Tadic, milli takımdan arkadaşı o ismi yönetimin önüne sundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yönetim devre arasında nokta atışı transferler yapma hedefinde.
Sarı lacivertli kurmaylar transferde tam isabet sağlayarak sezon sonunda başarıya ulaşmayı hedefliyor.