Fenerbahçe geçen sezon ligi ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamladı.
Fenerbahçe Avrupa devi ile transfer yarışına girdi!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ocak ayı için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler, transfer listesini hazırlarken Avrupa basınından flaş bir haber geldi. Avrupa devi, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız futbolcuyu istiyor.
Sarı-lacivertliler uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretine bu sezon mutlaka son vermek istiyor.
Bu anlamda Kanarya sezon başında kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etmeyi başardı.