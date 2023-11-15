TRANSFER HABERLERİ: İsmail Kartal raporunu verdi! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Son dakika transfer haberleri: Yaz transfer dönemini hareketli geçiren ve yarıştığı 2 kulvarda zirvede bulunan Fenerbahçe, yeni transferlerden beklediği verimi aldı. İskoç basını flaş bir iddia ortaya attı ve teknik direktör İsmail Kartal'ın o ismin biletini kestiğini ifade etti. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)