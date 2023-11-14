Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılsa da averajla tekrar liderlik koltuğuna tekrar oturan Fenerbahçe'de en çok konuşulan detay kaptan 20 golle gol krallığı yarışında Icardi ile zirveyi paylaşan Edin Dzeko'nun kenara gelirken yaptığı hareketlerdi.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko'dan İsmail Kartal itirafı! "Tepkim..."
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Adana Demirspor karşısında alınan beraberliğin ardından gelen liderlik moralleri yükseltti. Sarı-lacivertlilerde can sıkan gelişme ise Edin Dzeko'nun 84. dakikada oyundan çıkarken İsmail Kartal'a gösterdiği iddia edilen tepkiydi. Boşnak yıldız bu konu hakkında konuştu. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ...
Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılsa da averajla tekrar liderlik koltuğuna tekrar oturan Fenerbahçe'de en çok konuşulan detay kaptan 20 golle gol krallığı yarışında Icardi ile zirveyi paylaşan Edin Dzeko'nun kenara gelirken yaptığı hareketlerdi.
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Karşılaşmanın 84. dakikasında kenara gelen yıldız futbolcu, Teknik Direktör İsmail Kartal ile tokalaşmadan kulübedeki yerine geçti.
Milliyet'te yer alan haberde özellikle sosyal medyada 'Kartal ile Dzeko'nun arasında sorun mu var' dedikoduları dolaşırken, kulüpten gece geç saatlerde ikilinin resmi servis edildi.