Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
Fenerbahçe'ye şok! Yıldız isim sezonu kapattı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekibin yıldız futbolcusu sezonu kapattı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, daha önce iki dönem takımı çalıştıran tecrübeli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kanarya, İsmail Kartal yönetiminde sezona hızlı başladı.