Fenerbahçe son olarak UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Ludogorets ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
TRANSFER HABERİ | İsmail Kartal onay verdi! Fenerbahçe'nin 6 numarası Fransa'dan geliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe ocak ayı için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli ekip sezon başında yapamadığı 6 numara transferini devre arasında yapacak. Buna göre planlarını hazırlayan Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'ın da onayıyla Fransa'dan bir yıldız orta saha için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-0 kaybetti.
Kanarya bu müsabakanın ardından Yukatel Adana Demirspor maçına odaklandı.