Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'de Yukatel Adana Demirspor maçı öncesi büyük tehlike!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde kritik maç öncesi büyük bir endişe yaşanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, rakibiyle ligde 39. kez karşı karşıya gelecek.
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.