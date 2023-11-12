Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk oldu.
Fenerbahçe haberleri: Edin Dzeko'dan İsmail Kartal'a tepki!
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın 84. dakikasında oyundan çıkan Edin Dzeko'nun tepkileri ise dikkat çekti. Bu tepkilerin İsmail Kartal'a yönelik olduğu iddia edildi. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 12.11.2023- 22:41 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023- 23:28
Kıran kırana geçen mücadelede 0-0 sona erdi.
Fenerbahçe bu sonucun ardından Süper Lig'de yeniden liderliğe yükseldi.