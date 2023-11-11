İsmail Kartal'dan Fred kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Zorlu müsabaka 12 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. İki maçtır kaybeden sarı lacivertliler, Adana deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Kanarya'da en çok merak edilen konulardan biri de sakatlığını atlatan Fred'in oynayıp oynamayacağıydı. Teknik Direktör İsmail Kartal, Adana Demirspor mücadelesi öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.11.2023- 14:19