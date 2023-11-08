Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yeni ayrılmıştı şimdi dönmek istiyor

Son dönemde sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de gözler transfer çevrildi. Sarı lacivertlilerde sezon başında takımdan ayrılan yıldız futbolcunun pişmanlık yaşadığı ve geri dönmek için haber gönderdiği öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.11.2023- 10:14 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023- 10:35