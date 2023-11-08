19 maçlık galibiyet serisi Trabzonspor mağlubiyetiyle son Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yeni ayrılmıştı şimdi dönmek istiyor
Son dönemde sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de gözler transfer çevrildi. Sarı lacivertlilerde sezon başında takımdan ayrılan yıldız futbolcunun pişmanlık yaşadığı ve geri dönmek için haber gönderdiği öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sakatlıklarla boğuşan sarı-lacivertlilerde stoper sıkıntısı baş gösterdi.
Trabzonspor karşılaşmasında da defans hattındaki eksiklik net bir şekilde göze çarptı.