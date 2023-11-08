Fenerbahçe, Ludogorets maçı için Bulgaristan'ın Razgrad kentine geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe 9 Kasım Perşembe günü Bulgaristan ekibi Ludogorets'e konuk olacak. Karşılaşma için Türk Hava Yolları'nın (THY) özel uçuşu ile Varna'ya inen sarı-lacivertli kafile, kara yoluyla maçın oynanacağı kente geldi. Fenerbahçe kafilesini konaklayacağı otelin önünde Bulgaristan'da yaşayan ve çevre ülkelerden gelen taraftarlar karşıladı. Sarı-lacivertli ekip, taraftarların fotoğraf çekme isteklerini kırmayarak forma imzaladı.

Ludogorets ile Fenerbahçe 9 Kasım Perşembe günü Ludogorets Arena'da TSİ 23.00'de karşılaşacak.