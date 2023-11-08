Bu sezon İsmail Kartal'la bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'nin en dikkat çeken isimlerinden birisi Ferdi Kadıoğlu...
FENERBAHÇE HABERLERİ - İtalyanlar devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacak!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de özellikle son 2 sezondur sergilediği futbolla Avrupa ekiplerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Son olarak Napoli, milli futbolcuyu yakın takibe alırken şimdi de bir başka İtalyan ekibi devreye girdi. İşte son detaylar... (FB spor haberi)
Bu sezon İsmail Kartal'la bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'nin en dikkat çeken isimlerinden birisi Ferdi Kadıoğlu...
Milli futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Takvim'in haberine göre; Ferdi'yi İtalya Serie A ekiplerinden Milan istiyor.