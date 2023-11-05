ERMAN TOROĞLU – HAKEM HAKEMİ SATIYOR

Öyle bir maç ki, bu maça gelene kadar Türkiye'nin genelinde konuşulan futbol, olaylar bu karşılaşmayı öyle bir havaya getirdi ki oynayan oyuncuya da helal olsun, yöneten hakemlere de... Çok zor bir mücadele... Ama bu senaryoyu hazırlayanların hepsi futbolun içindeki deve dışı gibi, TFF, yöneticiler, hakem eskileri, MHK'lar... Yani ne ararsan var. Korku filmi gibi.