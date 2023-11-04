Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada kazanan 3-2'lik skorla Trabzonspor oldu. İşte son detaylar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor'a sahasında 3-1 mağlup oldu. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Paul Onuachu, 46'ncı dakikada Berat Özdemir ve 47'nci dakikada Nicolas Pepe kaydetti. Ligde 10'da 10 olmak üzere resmi maçlarda 19'da 19'luk galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe'nin gollerini ise 61'inci dakikada, 90'ıncı dakikalarda penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.

3'üncü dakikada cepheden gelişen Fenerbahçe atağında Tadic'in pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan İrfan Can'ın sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

10'uncu dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Edin Visca'nın topla birlikte kat ederek son çizgiye inmeden yaptığı ortasına iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

43'üncü dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Onuachu meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi, İsmail'e çarpan top ceza sahası dışarısına açıldı. Topu takip eden Zajc'ın sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

46'ncı dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sol kanattan yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışına doğru açıldı. Ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Berat'ın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

47'nci dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Samet'in savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ani atağa çıkan Trabzonspor'da Visca pasını ceza sahası sol kanadındaki Abdülkadir'e verdi. Bu oyuncunun yerden altıpas üzerine çevirdiği topta Pepe'nin tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.

59'uncu dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ferdi'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Tadic, Mehmet Can Aydın'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

61'inci dakikada Tadic'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-3.

70'inci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi, pasını ceza sahası içindeki Tadic'e verdi. Bu oyuncunun pasıyla tekrardan topla buluşan Ferdi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan kornere çeldi.

76'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Batshuayi pasını İrfan Can'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

78'inci dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. İsmail Yüksek'in Fenerbahçe yarı alanının ilk metrelerinde Trezeguet'ye yaptığı faul sonrasında hakem Zorbay Küçük, ikinci yarı kartını göstererek İsmail'i oyun dışında bıraktı.

86'ncı dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanattan yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Crespo, topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra Mehmet Can'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

87'nci dakikada Tadic'în penaltı vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Hakem Zorbay Küçük, Trabzonsporlu oyuncular ceza alanına penaltı vuruşu kullanılmadan önce girdiği için penaltının tekrar kullanılmasına karar verdi.

90'ıncı dakikada Tadic'in tekrardan kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu: 2-3.

90+5'inci dakikada Trezeguet, Fenerbahçe ceza sahasında yaptığı pres sonucunda Mert Müldür'den topu kaptı ve pasını Enis Destan'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, Trezeguet'nin topu kazanırken faul yaptığını belirleyerek golü iptal etti.

Karşılaşma deplasman ekibinin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.