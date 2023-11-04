Fenerbahçe, Trabzonspor'a Kadıköy'de 3-2 kaybetti.

Maçın ardından İsmail Kartal ile açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Maça iyi başladık, hemen oyunun başında baskılı oynadık. İlk yarı bir kere kalemize geldiler ve o top gol oldu. İlk yarı rakip ceza alnında 22 kez topla buluştuk.

İkinci yarı beklemediğimiz şekilde üst üste 2 gol yedik ve bu bizi şok etti. Oyuna ağırlığımızı koyarak iki gol atabildik penaltıdan.

Başka pozisyonlar da vardı ama olmadı. Rakip takım zaman zaman oyunu yavaşlattı. Geriden uzun toplarla pozisyon aradılar.

Bunları biliyorduk, çalıştık. Beklediğimiz golleri bulamazken beklemediğimiz anlarda şok goller yedik. 10 kişi maçı bırakmadık. Yolumuza devam edeceğiz. Bu maçtan bir ders çıkartıp önümüze bakacağız.