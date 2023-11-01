Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerin basketbolda Olympiakos ile oynayacağı mücadele öncesi taraftara seslendi. İşte Tadic'in sözleri... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerin basketbolda Olympiakos ile oynayacağı mücadele öncesi taraftara seslendi.

İŞTE TADIC'IN SÖZLERİ:

Merhaba büyük Fenerbahçe taraftarları. Olympiakos'a karşı galibiyet isteyen basketbol takımızı desteklemek için lütfen siz de salona gelin. Görüşürüz"