Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dusan Tadic, sarı-lacivertlilerin basketbolda Olympiakos ile oynayacağı mücadele öncesi taraftara seslendi.
İŞTE TADIC'IN SÖZLERİ:
Merhaba büyük Fenerbahçe taraftarları. Olympiakos'a karşı galibiyet isteyen basketbol takımızı desteklemek için lütfen siz de salona gelin. Görüşürüz"
Olympiacos maçı öncesinde takımımızın idmanını ziyaret eden Dusan Tadic'in sizlere bir mesajı var! ✉️💛💙@Fenerbahce Thanks for your visit @DT10_Official! 🙏 pic.twitter.com/kA1TVMT7Al— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) November 1, 2023