Dün gece Türk futbolu için kara bir gece oldu. Tabii ki ironi yapıyorum. Türkiye Ligi'nde takımların yüzde 90'ı belki de 2-3 takım dışında kimse Fenerbahçe karşısında tutunamıyor. Kara tablo bu. Makas anormal açık durumda. Düşük tempoda da oynasa, yüksek tempoda da oynasa, dışarıda da olsa evinde de olsa Fenerbahçe rakiplerini eziyor. Sadece skor olarak değil, oyun olarak, topa sahip olarak ve ikili mücadele olarak. Dün gece bakıyoruz ilk 15-20 dakika rölantide giderken önce Osayi'nin kaleciye çarptırdığı topla gelen gol ardından da İrfan Can'ın şutuyla gelen gol maçı bitiriverdi. Aslına baktığımızda ikinci yarının hemen başında da Pendik'in çok çok önemli 1-2 fırsatı kaçırdığını görüyoruz. Dzeko için mükemmel bir gece oldu. Hem hat-trick yaptı hem de ligimizin yıldız golcüsü durumunda bulunan İcardi'yi tartışılır hale getirdi. Taraflı tarafsız herkes 'Büyük golcü' derken artık Türkiye Ligi'nde takımına yaptığı katkı açısından da Dzeko en az İcardi kadar etkilidir. Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan en önemli avantajı şu; sarı-kırmızılılar başta İcardi olmak üzere belki 1-2 oyuncusuyla daha skor bulup maçları kopartırken Fenerbahçe'de en az 5 oyuncu var ki iyi de olsalar kötü de olsalar maçları kopartıyorlar. Dzeko-Tadic dışında mesela İrfan Can… Pek tabii ki Szymanski… Attığı gol sayısı ortada. Dün de kilidi açan Osayi oldu. Sonuçta son 40-50 yılda yaşanmamış bir gerçek yaşanıyor. Ligin 3/1'i geride kaldı, Fenerbahçe'nin sıfır, Galatasaray'ın iki puan kaybı var. Hakem için zor bir maç olmadı. Oyuncular iyi niyetliydi. Skora etki etmedi ama Ferdi'ye yapılan penaltıyı vermeme nedenini anlamadım.