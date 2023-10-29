Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan Fenerbahçe, 10. hafta maçında bugün Pendikspor'a konuk oluyor.
Fenerbahçe'de hedef liderlik! İşte İsmail Kartal'ın Pendikspor maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'un konuğu olacak. Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in sakatlanması ile sarı-lacivertlilerin stoper hattında belirsizlik sürüyor. İşte teknik direktör İsmail Kartal'ın Pendikspor maçı muhtemel 11'i... | Fenerbahçe haberleri
Ligde ve Avrupa'da oynadığı 18 maçı da kazanarak kırılması çok zor bir rekora imza atan sarı-lacivertlilerde hedef; bu rekoru bir adım daha ileri taşımak.
Fotomaç'ın haberine göre şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen sarı-kanaryada teknik direktör İsmail Kartal, Pendikspor karşısında ideal 11'ine dönüş yapacak.