Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe'de moraller yerinde.
Fenerbahçe transfer haberleri: Performansıyla büyüledi! İngiliz devi peşine düştü
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçında Pendikspor'a konuk olacak. Geride bıraktığımız haftalarda sarı-lacivertlilerde performansıyla öne çıkan yıldız ismi ise Avrupa ekipleri yakın takibe aldı. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe'de moraller yerinde.
Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Pendikspor'a konuk olacak.
Hafta içi mesaisinde Ludogorets'i UEFA Konferans Ligi'nde 3-1 ile geçen Fenerbahçe'de bazı isimler dinlendirlmişti.