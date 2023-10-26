Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın yıldız ismi İsmail Yüksek son zamanlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza Tottenham kancası! Trabzonspor maçında izleyecekler
Bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'de birçok futbolcu dikkat çekiyor. Buna göre Premier Lig'de lider konumda bulunan Tottenham'ın, sarı lacivertlilerin Trabzonspor ile oynayacağı maçta o yıldızı izleyeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
24 yaşındaki oyuncu gerek Fenerbahçe gerek A Milli Takım formasıyla oynadığı futbolla taraftarların beğenisini kazandı.
Bu anlamda futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.