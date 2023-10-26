TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldıza Tottenham kancası! Trabzonspor maçında izleyecekler

Bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'de birçok futbolcu dikkat çekiyor. Buna göre Premier Lig'de lider konumda bulunan Tottenham'ın, sarı lacivertlilerin Trabzonspor ile oynayacağı maçta o yıldızı izleyeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2023- 06:40