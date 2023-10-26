Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolcu, Cumhuriyet'in 100. yılında Fenerbahçe formasıyla 100. maçına çıkmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Hem takım olarak hem de bireysel olarak çok iyi bir sezon geçirdiğinin altını çizen İrfan Can Kahveci, şöyle devam etti:

"Hem kendi beklentim olan İrfan Can'ı hem de taraftarın beklediği İrfan Can'ı gösterdiğim için mutluyum. İnşallah bundan sonra da böyle devam ederiz. Benim beklentim hep daha iyisi. Atabildiğim kadar atmak, asit yapabildiğim kadar yapmak istiyorum. Sadece gol atıp asist yapmak değil, takıma hem savunma hem de hücumda katkı sağlamak istiyorum. Benim tek hedefim şampiyonluk."