UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Ludogorents'i ağırladı. Sarı-lacivertli ekibin oyuncuları maç öncesi yapılan ısınmaya "Sonsuza Dek Cumhuriyet" yazılı tişörtlerle çıktı.
Fenerbahçe ısınmaya 'Sonsuza dek Cumhuriyet' yazılı tişörtlerle çıktı!
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Ludogorents'i ağırladı. Sarı-lacivertli ekibin oyuncuları maç öncesi yapılan ısınmaya "Sonsuza Dek Cumhuriyet" yazılı tişörtlerle çıktı. | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 26.10.2023- 19:40 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023- 22:48