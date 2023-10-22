Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Hatayspor maçı 22 Ekim Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Hatayspor: Erce, Kilama, Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Aburjania, Matondo, Dele-Bashiru, Rivas, Fernandes, Dadashov