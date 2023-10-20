Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de, devre arası transfer çalışmaları da başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Damian Szymanski'yi istedi mi?
Devre arası transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin, AEK forması giyen Damian Szymanski'yi istediği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili Yunan basını transfer teklifi gelip gelmediğini yazdı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli takımın önceliği 6 numara transferi gerçekleştirmek.
Bu bölge için birçok aday belirleyen Fenerbahçe'nin hedeflerinden birinin de Damian Szymanski olduğu iddia edilmişti.