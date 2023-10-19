Galatasaray Başkanvekili Erden Timur önceki gün A Spor'da sert açıklamalarda bulundu. Timur, dönemin MHK Başkanı Lale Orta'nın Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında yaşananları Ali Koç'a gönderdiğini söyledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu ve Erden Timur'un açıklamalarına yanıt verdi.

İşte Ali Koç'un o sözleri:

"KİMLERDEN SERVİS EDİLİYOR?"

"Lale Orta'nın VAR görüntüsü ya da herhangi bir görüntüyü bizzat tarafıma göndermesi ya da servis etmesi gibi bir olay katiyen gerçekleşmemiştir, külliyen yalandır, iftiradır. Bu şekilde bir görüntü gönderme olayı kesinlikle yaşanmadı. Ama burada asıl konu bu yalanı nasıl bu kadar kolaylıkla dillendirebildikleri. Çünkü 'kayıt var, olayı biliyoruz' diyorlar, bu kayıt ya da görüntüler varsa Erden Timur'a kimlerden servis ediliyor? Bu servis edilme olayı varsa, bunu servis edenler bu kurguyu Erden Timur ile planlayanlar mıdır?

Kendileri de her zaman olduğu gibi bizi şaşırtmayacak şekilde bir yalanın parçası olmuşlardır. Bu kadar büyük yalana da akıl sır erdirmek çok zor, çok güç. Erden Timur'un iddiaları, ispatı zor olmayan hatta incelenmesi, araştırılması ve gerçeklerinin ortaya konması çok kolay söylemlerdir. TFF harekete geçerek ilgilileri görevlendirip araştırma yaptırarak bu iddia ve söylemlere yönelik gerçekleri ortaya koyabilir. Keza bu konuya karşı da duyarsız kalınırsa bu tarz manipülatif söylemlerin önü iyice açılmış olacak. Nitekim geçen sezon bunu gördük. Türk futboluna karşı sorumluluk sahibi bir yaklaşımda olmak bunu gerektirir."