Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde etkili bir başlangıç yaptı.
2 İSME 7 TALİP! AVRUPA EKİPLERİ YAKIN TAKİPTE
FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'dan flaş Cengiz Ünder kararı! Hatayspor maçı...
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında sakatlanan Cengiz Ünder saha çalışmalarına başladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ise yıldız ismi Hatayspor maçında oynatıp oynatmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde etkili bir başlangıç yaptı.
Kanarya, Süper Lig'e 8 galibiyetlik bir başlangıç yaparken Avrupa'da da aynı şekilde 8 maçlık bir galibiyet serisi elde etti.
Toplamda 16 maçlık galibiyet serisi elde eden Fenerbahçe'de bu anlamda moraller yerinde.