Milli arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef 20. şampiyonluk.
TRANSFER HABERİ - Milan'da Rade Krunic depremi! Fenerbahçe'nin teklifini istiyor
Sezona kusursuz bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de gözler Rade Krunic'e çevrildi. Yaz transfer döneminde adı uzun süre sarı-lacivertliler ile anılan Boşnak yıldız Milan ile sözleşme yenileme görüşmelerinde çıkmaza girdi. Yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin teklifini istiyor. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
9 yıllık hasreti bu sezon gidermek isteyen sarı-lacivertli ekip yaz transfer dönemini hareketli geçirmişti.
Sezona hırslı başlayan Kanarya, ligde çıktığı 8 maçtan da galip ayrıldı.