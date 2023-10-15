Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Guardiola onayı verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı
Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimden 1 ya da 2 takviye istemişti. Bu doğrultuda harekete geçen sarı lacivertli kurmaylar, Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen o yıldız için devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Başkan Ali Koç ve kurmayları ocak ayında yapılacak takviyeler için görüşmelerini hızlandırdı.
Milli arada birçok isimle temasa geçen sarı lacivertliler, listesindeki adaylar netleştirdi.