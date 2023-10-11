Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 16 resmi maçı da kazanırken bu performans ona hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da liderliği getirdi.
Fenerbahçe'de değişimin şifreleri! 16'da 16'lık seri böyle geldi
Sezona teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getirerek başlayan Fenerbahçe, Avrupa'da ve ligde çıktığı 16 maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi. Adından söz ettiren transferler yapan ve bol alternatifli bir kadro kuran sarı-lacivertlilerde değişimin şifreleri ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde savunma ve hücumda bambaşka bir çehreye büründü.
İşte Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'deki değişimin şifreleri: