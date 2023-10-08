İsmail Kartal Kasımpaşa maçı öncesi konuştu
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Mücadele öncesi İsmail Kartal konuştu. İşte Kartal'ın sözleri...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 08.10.2023- 18:18 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023- 18:28
İşte Kartal'ın sözleri:
Kasımpaşa bu ligin iyi takımlarından biri. Geçiş hücumlarından ziyade uzaktan şut atarak da etkili oluyorlar.
Tecrübeli oyuncuları var. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız.
Osayi-Samuel'in gribal bir durumu var, o yüzden onu kadrodan çıkardık. Birkaç oyuncumuzda daha var. Sağlık ekibimiz mücadele ediyor bu durumla.