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İsmail Kartal Kasımpaşa maçı öncesi konuştu Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Mücadele öncesi İsmail Kartal konuştu. İşte Kartal'ın sözleri... Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2023- 18:18 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023- 18:28









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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Mücadele öncesi İsmail Kartal konuştu.



İşte Kartal'ın sözleri:



Kasımpaşa bu ligin iyi takımlarından biri. Geçiş hücumlarından ziyade uzaktan şut atarak da etkili oluyorlar.



Tecrübeli oyuncuları var. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız.



Osayi-Samuel'in gribal bir durumu var, o yüzden onu kadrodan çıkardık. Birkaç oyuncumuzda daha var. Sağlık ekibimiz mücadele ediyor bu durumla.