Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. mücadelesinde Spartak Trnava ile karşılaştı. Mücadelenin 88. ve 90+8. dakikasında sarı-lacivertlilerin attığı goller iptal edildi. İşte o pozisyonlar...

UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Slovak ekibi Spartak Trnava karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler 2-1 önde götürdüğü mücadelenin 89. dakikasında Szymanski ile skoru 3-1'e getirdi ancak gol VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



İşte VAR'dan gelen görüntü...

Fenerbahçe, 6 dakika uzatma verilen maçın bitimine çok kısa bir süre kala, 90+8. dakikada bu kez Tadic'le gol buldu ancak bu gol de VAR'dan döndü.



İşte o pozisyon...

Görüntüler Exxen'den alınmıştır