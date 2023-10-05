UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Slovak ekibi Spartak Trnava karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertliler 2-1 önde götürdüğü mücadelenin 89. dakikasında Szymanski ile skoru 3-1'e getirdi ancak gol VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İşte VAR'dan gelen görüntü...
Fenerbahçe, 6 dakika uzatma verilen maçın bitimine çok kısa bir süre kala, 90+8. dakikada bu kez Tadic'le gol buldu ancak bu gol de VAR'dan döndü.
İşte o pozisyon...
Görüntüler Exxen'den alınmıştır