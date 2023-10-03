Fenerbahçe'ye tarihi bir sezon başlangıcı yaşatan İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin başında Süper Lig'de en az 10 maça çıkan teknik direktörler içinde yakaladığı puan ortalamasıyla kulüp tarihine geçmeyi başardı.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın tek rakibi kaldı! Carlos Alberto Parreira...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İsmail Kartal rüzgarı esiyor. Sarı-lacivertliler, tecrübeli hoca yönetiminde bu sezon çıktığı 14 maçta 14 galibiyet elde etti. İsmail Kartal'ın bu istatistiği takdir toplarken gözüne kesitrdiği yeni rekor ise Carlos Alberto Parreira'nın ortalaması oldu. İşte son detaylar...
Fenerbahçe'ye tarihi bir sezon başlangıcı yaşatan İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin başında Süper Lig'de en az 10 maça çıkan teknik direktörler içinde yakaladığı puan ortalamasıyla kulüp tarihine geçmeyi başardı.
Fotomaç'ta yer alan haberde ligde Fenerbahçe'nin başında çıktığı 2 dönemde 2.21 puan ortalaması elde eden tecrübeli çalıştırıcı, bu sezonki performansıyla bu ortalamasını 2.30'a çıkardı ve en başarılı ikinci teknik adam oldu.
Sarı-lacivertlilerin tarihine geçen Jorge Jesus, Christoph Daum, Emre Belözoğlu ve Todor Veselinovic'i geri bırakan 62 yaşındaki çalıştırıcı, Carlos Alberto Parreira'nın ardından kulübün en başarılı ismi.