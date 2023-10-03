Fotomaç'ta yer alan haberde ligde Fenerbahçe'nin başında çıktığı 2 dönemde 2.21 puan ortalaması elde eden tecrübeli çalıştırıcı, bu sezonki performansıyla bu ortalamasını 2.30'a çıkardı ve en başarılı ikinci teknik adam oldu.



