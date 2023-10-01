Bu sezona fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miguel Crespo'da işlem tamam! O rakama imza atacak
Bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde, Portekizli orta saha Miguel Crespo'nun kontrat durumu çok tartışılmıştı. Yönetim, 27 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardı. İşte Crespo'nun sözleşme detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 01.10.2023- 06:40
Sarı lacivertlilerde Miguel Crespo ile sözleşme yenilenip yenilenmeyeceği bütük merak konusu olmuştu.
Fenerbahçe, 30 Haziran 2024'te sözleşmesi bitecek olan Miguel Crespo ile yeniden anlaşmaya vardı.