FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Miguel Crespo'da işlem tamam! O rakama imza atacak

Bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde, Portekizli orta saha Miguel Crespo'nun kontrat durumu çok tartışılmıştı. Yönetim, 27 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardı. İşte Crespo'nun sözleşme detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.10.2023- 06:40