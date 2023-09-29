Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe, Süper Lig’in 7’nci haftasında pazar günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları gerçekleştiren oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Öte yandan Başakşehir maçında forma giyen oyuncular günü rejenerasyon çalışması ile bitirdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

