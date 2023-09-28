Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Mücadelenin yayın saati, kanalı ve 11'leri merak ediliyor. İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının ilk 11'leri...

Fenerbahçe - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Mücadelenin yayın saati, kanalı ve 11'leri merak ediliyor. İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının ilk 11'leri...

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 28 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Müsabakayı canlı takip etmek için tıklayın.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Başakşehir: Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Berkay, Aleksic, Pelkas, Serdar, Deniz, Piatek.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında 2 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemiyor.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER

Başakşehir'de erteleme maçının oynanması gereken ilk tarihten sonra transfer edilen 4 isim, bu karşılaşmada forma giyemiyor. Turuncu-lacivertli ekipte Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku ve Emirhan İlkhan, bu maçta görev alamıyor. Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie, İstanbul ekibindeki diğer eksik isimler.

31. RANDEVU

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 30 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 16 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 42 gol atarken, Başakşehir de 33 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçlarda Fenerbahçe, evinde 1-0, deplasmanda ise 2-1'lik skorla kazandı. Haziran ayında Türkiye Kupası finali de iki ekip arasında oynanırken, kupayı sarı-lacivertliler 2-0'lık sonuçla kazandı.

12 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 12 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 1 kez de gruplarda mücadele etti. Süper Lig'de 5 kez mücadele eden İsmail Kartal'ın öğrencileri bu süreçte oynadığı tüm müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 12 maçlık galibiyet serisi elde etti.

SÜPER LİG'E 5'TE 5 YAPARAK BAŞLADI

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında Gaziantep FK'yı mağlup ederken, Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü de deplasmanda yendi. Sahasında Antalyaspor'a üstünlük sağlayan Kanarya, son olarak konuk olduğu Alanyaspor'u mağlup etti. Ligde ilk 5 maçını kazanan Fenerbahçe, 14 yıl sonra ligin başında böyle bir seriye imza attı.

EDİN DZEKO ÖN PLANDA

Sarı-lacivertlilerin ligde attığı 9 golün, 4'ü Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko'dan geldi. Sezon başında takıma katılan Dzeko, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 4 gol, 2 asistle ön plana çıktı. Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szysmanski ve İrfan Can Kahveci 2'şer golle katkı sağlarken, Bright Osayi Samuel de 1 gol kaydetti.

ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Ok ve Furkan Ürün yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu.