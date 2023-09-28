Ligde ve Avrupa'da yoluna 12'de 12 ile devam eden Fenerbahçe, üçüncü haftanın erteleme maçında bugün RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan mücadelede düdük Zorbay Küçük'te... Fotomaç'ta yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerde hedef ise; hem galibiyet serisini 13 maça çıkarmak hem de ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı liderliği geri almak. Teknik direktör İsmail Kartal da oyuncularıyla yaptığı toplantıda bu maçta galibiyet istedi.



FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Kent, Batshuayi

Başakşehir: Volkan, Lima, Duarte, Yağız, Cemali, Berkay, Onur, Deniz, Aleksic, Serdar, Figueiredo



31. KEZ KARŞI KARŞIYALAR

Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 30 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 16 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 42 gol atarken, Başakşehir de 33 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçları Fenerbahçe, evinde 1-0, deplasmanda ise 2-1'lik skorla kazandı.



14 YIL SONRA BAŞARDI

Süper Lig'e 5'te 5'le başlayan Fenerbahçe, bu süreçte Gaziantep FK, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Alanyaspor'u mağlup etti. İlk 5 maçından 15 puan çıkaran sarı-lacivertliler, 14 yıl sonra ilk kez böyle bir seriyle sezona başladı.



CENGİZ VE MOR SAKAT

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Deplasmanda Alanyaspor ile oynanan müsabakanın kadrosuna hafif sakatlığı nedeniyle alınmayan Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Kartal'ın kadroya almayacağı başka isimler de olabilir.



ŞEHİR'DE 10'LAR BUGÜN YOK

RAMS Başakşehir'de erteleme maçının oynanması gereken ilk tarihten sonra transfer edilen 4 isim, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertlilerde Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku ve Emirhan İlkhan, bugün görev alamayacak. Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie de yok.