3- Eskiden hakemle oynayanlar şimdilerde topunu oynuyor! Kötü niyetli hakemlerin bile yapacak bir şeyi kalmıyor!

Uzun lig maratonunda Fenerbahçe yener de yenilir de elbette. Ama kaybetse dahi kaybetmeyeceği şey "saha içi istatistikler." Her zaman iyi oynayacaklar, her zaman baskılı olacaklar, her zaman oyun üstünlüğünü alacaklar. Gerisi biraz da şans… İrfan Can Kahveci sezonun yeni transferi gibi. Topu ayağına aldığında, alabilmek gerçekten çok zor. Hızlı olsa onu bu ligde izleyemezdik. Attığı golü inanın iğne deliğinden geçirdi.

Umarım böyle devam eder ki ederse onu kimse kesemez.